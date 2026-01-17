- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
80 (80.80%)
損失トレード:
19 (19.19%)
ベストトレード:
1.89 USD
最悪のトレード:
-3.18 USD
総利益:
35.91 USD (6 284 pips)
総損失:
-12.23 USD (2 001 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2.71 USD)
最大連続利益:
12.88 USD (9)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
103
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.96
長いトレード:
99 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.94
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
0.45 USD
平均損失:
-0.64 USD
最大連続の負け:
3 (-7.99 USD)
最大連続損失:
-7.99 USD (3)
月間成長:
0.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.99 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.02% (23.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.89 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.71 USD
最大連続損失: -7.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
