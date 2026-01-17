- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
80 (80.80%)
Loss Trade:
19 (19.19%)
Best Trade:
1.89 USD
Worst Trade:
-3.18 USD
Profitto lordo:
35.91 USD (6 284 pips)
Perdita lorda:
-12.23 USD (2 001 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.88 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
99 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.99 USD (3)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.99 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (23.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.89 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.71 USD
Massima perdita consecutiva: -7.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
