- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
80 (80.80%)
Убыточных трейдов:
19 (19.19%)
Лучший трейд:
1.89 USD
Худший трейд:
-3.18 USD
Общая прибыль:
35.91 USD (6 284 pips)
Общий убыток:
-12.23 USD (2 001 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
99 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.99 USD (3)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.99 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (23.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.89 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.71 USD
Макс. убыток в серии: -7.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Xetracapital.com
Нет отзывов