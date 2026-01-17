СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / QUANT 5
Juan Ignacio Albrecht

QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
80 (80.80%)
Убыточных трейдов:
19 (19.19%)
Лучший трейд:
1.89 USD
Худший трейд:
-3.18 USD
Общая прибыль:
35.91 USD (6 284 pips)
Общий убыток:
-12.23 USD (2 001 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
99 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.94
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.99 USD (3)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.99 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (23.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.89 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.71 USD
Макс. убыток в серии: -7.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Xetracapital.com
Нет отзывов
2026.01.17 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
