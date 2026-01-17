- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
80 (80.80%)
亏损交易:
19 (19.19%)
最好交易:
1.89 USD
最差交易:
-3.18 USD
毛利:
35.91 USD (6 284 pips)
毛利亏损:
-12.23 USD (2 001 pips)
最大连续赢利:
12 (2.71 USD)
最大连续盈利:
12.88 USD (9)
夏普比率:
0.32
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
103
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.96
长期交易:
99 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.94
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.64 USD
最大连续失误:
3 (-7.99 USD)
最大连续亏损:
-7.99 USD (3)
每月增长:
0.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.99 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.02% (23.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.89 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.71 USD
最大连续亏损: -7.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Xetracapital.com
没有评论