- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 158
Kârla kapanan işlemler:
615 (53.10%)
Zararla kapanan işlemler:
543 (46.89%)
En iyi işlem:
104.65 USD
En kötü işlem:
-2 449.72 USD
Brüt kâr:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Brüt zarar:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (257.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
317.78 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
552 (47.67%)
Satış işlemleri:
606 (52.33%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-3.52 USD
Ortalama kâr:
10.38 USD
Ortalama zarar:
-19.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-286.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 728.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-21.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 071.61 USD
Maksimum:
5 467.17 USD (43.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.16% (5 467.17 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.65 USD
En kötü işlem: -2 450 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +257.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -286.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
For monitoring purposes only.
İnceleme yok