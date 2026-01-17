SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 158
Kârla kapanan işlemler:
615 (53.10%)
Zararla kapanan işlemler:
543 (46.89%)
En iyi işlem:
104.65 USD
En kötü işlem:
-2 449.72 USD
Brüt kâr:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Brüt zarar:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (257.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
317.78 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
552 (47.67%)
Satış işlemleri:
606 (52.33%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-3.52 USD
Ortalama kâr:
10.38 USD
Ortalama zarar:
-19.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-286.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 728.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-21.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 071.61 USD
Maksimum:
5 467.17 USD (43.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.16% (5 467.17 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.65 USD
En kötü işlem: -2 450 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +257.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -286.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
