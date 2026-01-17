信号部分
XT 69

12
0 / 0 USD
增长自 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 158
盈利交易:
615 (53.10%)
亏损交易:
543 (46.89%)
最好交易:
104.65 USD
最差交易:
-2 449.72 USD
毛利:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
毛利亏损:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
最大连续赢利:
15 (257.23 USD)
最大连续盈利:
317.78 USD (11)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
-0.74
长期交易:
552 (47.67%)
短期交易:
606 (52.33%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-3.52 USD
平均利润:
10.38 USD
平均损失:
-19.26 USD
最大连续失误:
20 (-286.40 USD)
最大连续亏损:
-4 728.39 USD (5)
每月增长:
-21.59%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
4 071.61 USD
最大值:
5 467.17 USD (43.07%)
相对跌幅:
结余:
25.16% (5 467.17 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1128
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -4.2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 12K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.65 USD
最差交易: -2 450 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +257.23 USD
最大连续亏损: -286.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
没有评论
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
