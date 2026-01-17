- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 158
盈利交易:
615 (53.10%)
亏损交易:
543 (46.89%)
最好交易:
104.65 USD
最差交易:
-2 449.72 USD
毛利:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
毛利亏损:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
最大连续赢利:
15 (257.23 USD)
最大连续盈利:
317.78 USD (11)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
-0.74
长期交易:
552 (47.67%)
短期交易:
606 (52.33%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-3.52 USD
平均利润:
10.38 USD
平均损失:
-19.26 USD
最大连续失误:
20 (-286.40 USD)
最大连续亏损:
-4 728.39 USD (5)
每月增长:
-21.59%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
4 071.61 USD
最大值:
5 467.17 USD (43.07%)
相对跌幅:
结余:
25.16% (5 467.17 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.65 USD
最差交易: -2 450 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +257.23 USD
最大连续亏损: -286.40 USD
For monitoring purposes only.
没有评论