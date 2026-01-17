- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 158
Negociações com lucro:
615 (53.10%)
Negociações com perda:
543 (46.89%)
Melhor negociação:
104.65 USD
Pior negociação:
-2 449.72 USD
Lucro bruto:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Perda bruta:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (257.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
317.78 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
-0.74
Negociações longas:
552 (47.67%)
Negociações curtas:
606 (52.33%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-3.52 USD
Lucro médio:
10.38 USD
Perda média:
-19.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-286.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 728.39 USD (5)
Crescimento mensal:
-21.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 071.61 USD
Máximo:
5 467.17 USD (43.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.16% (5 467.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.65 USD
Pior negociação: -2 450 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +257.23 USD
Máxima perda consecutiva: -286.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
