Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 158
Negociações com lucro:
615 (53.10%)
Negociações com perda:
543 (46.89%)
Melhor negociação:
104.65 USD
Pior negociação:
-2 449.72 USD
Lucro bruto:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Perda bruta:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (257.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
317.78 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
-0.74
Negociações longas:
552 (47.67%)
Negociações curtas:
606 (52.33%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-3.52 USD
Lucro médio:
10.38 USD
Perda média:
-19.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-286.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 728.39 USD (5)
Crescimento mensal:
-21.59%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 071.61 USD
Máximo:
5 467.17 USD (43.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.16% (5 467.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.65 USD
Pior negociação: -2 450 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +257.23 USD
Máxima perda consecutiva: -286.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
Sem comentários
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
