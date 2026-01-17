SignauxSections
Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 158
Bénéfice trades:
615 (53.10%)
Perte trades:
543 (46.89%)
Meilleure transaction:
104.65 USD
Pire transaction:
-2 449.72 USD
Bénéfice brut:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Perte brute:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (257.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
317.78 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
552 (47.67%)
Courts trades:
606 (52.33%)
Facteur de profit:
0.61
Rendement attendu:
-3.52 USD
Bénéfice moyen:
10.38 USD
Perte moyenne:
-19.26 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-286.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 728.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
-21.59%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 071.61 USD
Maximal:
5 467.17 USD (43.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.16% (5 467.17 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.65 USD
Pire transaction: -2 450 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +257.23 USD
Perte consécutive maximale: -286.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
