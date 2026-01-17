SignaleKategorien
Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 158
Gewinntrades:
615 (53.10%)
Verlusttrades:
543 (46.89%)
Bester Trade:
104.65 USD
Schlechtester Trade:
-2 449.72 USD
Bruttoprofit:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Bruttoverlust:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (257.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
317.78 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.74
Long-Positionen:
552 (47.67%)
Short-Positionen:
606 (52.33%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-286.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 728.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-21.59%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 071.61 USD
Maximaler:
5 467.17 USD (43.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.16% (5 467.17 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.65 USD
Schlechtester Trade: -2 450 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +257.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -286.40 USD

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
Keine Bewertungen
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
