- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 158
Gewinntrades:
615 (53.10%)
Verlusttrades:
543 (46.89%)
Bester Trade:
104.65 USD
Schlechtester Trade:
-2 449.72 USD
Bruttoprofit:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Bruttoverlust:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (257.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
317.78 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.74
Long-Positionen:
552 (47.67%)
Short-Positionen:
606 (52.33%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-286.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 728.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-21.59%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 071.61 USD
Maximaler:
5 467.17 USD (43.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.16% (5 467.17 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
For monitoring purposes only.
