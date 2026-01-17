- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 158
利益トレード:
615 (53.10%)
損失トレード:
543 (46.89%)
ベストトレード:
104.65 USD
最悪のトレード:
-2 449.72 USD
総利益:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
総損失:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
最大連続の勝ち:
15 (257.23 USD)
最大連続利益:
317.78 USD (11)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
-0.74
長いトレード:
552 (47.67%)
短いトレード:
606 (52.33%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-3.52 USD
平均利益:
10.38 USD
平均損失:
-19.26 USD
最大連続の負け:
20 (-286.40 USD)
最大連続損失:
-4 728.39 USD (5)
月間成長:
-21.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 071.61 USD
最大の:
5 467.17 USD (43.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.16% (5 467.17 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.65 USD
最悪のトレード: -2 450 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +257.23 USD
最大連続損失: -286.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
For monitoring purposes only.
レビューなし