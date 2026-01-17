- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 158
Прибыльных трейдов:
615 (53.10%)
Убыточных трейдов:
543 (46.89%)
Лучший трейд:
104.65 USD
Худший трейд:
-2 449.72 USD
Общая прибыль:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Общий убыток:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (257.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
317.78 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
552 (47.67%)
Коротких трейдов:
606 (52.33%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-3.52 USD
Средняя прибыль:
10.38 USD
Средний убыток:
-19.26 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-286.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 728.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 071.61 USD
Максимальная:
5 467.17 USD (43.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.16% (5 467.17 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.65 USD
Худший трейд: -2 450 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +257.23 USD
Макс. убыток в серии: -286.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
For monitoring purposes only.
Нет отзывов