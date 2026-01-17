СигналыРазделы
Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 158
Прибыльных трейдов:
615 (53.10%)
Убыточных трейдов:
543 (46.89%)
Лучший трейд:
104.65 USD
Худший трейд:
-2 449.72 USD
Общая прибыль:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Общий убыток:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (257.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
317.78 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
552 (47.67%)
Коротких трейдов:
606 (52.33%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-3.52 USD
Средняя прибыль:
10.38 USD
Средний убыток:
-19.26 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-286.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 728.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 071.61 USD
Максимальная:
5 467.17 USD (43.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.16% (5 467.17 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.65 USD
Худший трейд: -2 450 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +257.23 USD
Макс. убыток в серии: -286.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
Нет отзывов
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
