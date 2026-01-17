SeñalesSecciones
Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 158
Transacciones Rentables:
615 (53.10%)
Transacciones Irrentables:
543 (46.89%)
Mejor transacción:
104.65 USD
Peor transacción:
-2 449.72 USD
Beneficio Bruto:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (257.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
317.78 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
-0.74
Transacciones Largas:
552 (47.67%)
Transacciones Cortas:
606 (52.33%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-3.52 USD
Beneficio medio:
10.38 USD
Pérdidas medias:
-19.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-286.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 728.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
-21.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 071.61 USD
Máxima:
5 467.17 USD (43.07%)
Reducción relativa:
De balance:
25.16% (5 467.17 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.65 USD
Peor transacción: -2 450 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +257.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -286.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
No hay comentarios
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
