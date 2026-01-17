- Incremento
Total de Trades:
1 158
Transacciones Rentables:
615 (53.10%)
Transacciones Irrentables:
543 (46.89%)
Mejor transacción:
104.65 USD
Peor transacción:
-2 449.72 USD
Beneficio Bruto:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (257.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
317.78 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
-0.74
Transacciones Largas:
552 (47.67%)
Transacciones Cortas:
606 (52.33%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-3.52 USD
Beneficio medio:
10.38 USD
Pérdidas medias:
-19.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-286.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 728.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
-21.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 071.61 USD
Máxima:
5 467.17 USD (43.07%)
Reducción relativa:
De balance:
25.16% (5 467.17 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Reducción
Mejor transacción: +104.65 USD
Peor transacción: -2 450 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +257.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -286.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
