Walter Joseph Dillard

XT 69

Walter Joseph Dillard
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -17%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 158
Profit Trade:
615 (53.10%)
Loss Trade:
543 (46.89%)
Best Trade:
104.65 USD
Worst Trade:
-2 449.72 USD
Profitto lordo:
6 384.85 USD (6 415 989 pips)
Perdita lorda:
-10 456.46 USD (375 369 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (257.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
317.78 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
552 (47.67%)
Short Trade:
606 (52.33%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-3.52 USD
Profitto medio:
10.38 USD
Perdita media:
-19.26 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-286.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 728.39 USD (5)
Crescita mensile:
-21.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 071.61 USD
Massimale:
5 467.17 USD (43.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.16% (5 467.17 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.65 USD
Worst Trade: -2 450 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +257.23 USD
Massima perdita consecutiva: -286.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2026.01.17 17:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.17 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
