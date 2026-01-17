- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.84%)
En iyi işlem:
53.47 USD
En kötü işlem:
-22.45 USD
Brüt kâr:
948.69 USD (283 890 pips)
Brüt zarar:
-366.80 USD (341 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (686.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
686.74 USD (25)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
55 (56.12%)
Satış işlemleri:
43 (43.88%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
5.94 USD
Ortalama kâr:
16.64 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-76.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.42 USD (8)
Aylık büyüme:
22.56%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
236.43 USD (8.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.47 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +686.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Diversified
İnceleme yok