SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Best Practices Trading Diversified
Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

Raymond Tiongco
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
98
Negociações com lucro:
57 (58.16%)
Negociações com perda:
41 (41.84%)
Melhor negociação:
53.47 USD
Pior negociação:
-22.45 USD
Lucro bruto:
948.69 USD (283 890 pips)
Perda bruta:
-366.80 USD (341 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (686.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
686.74 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
55 (56.12%)
Negociações curtas:
43 (43.88%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
5.94 USD
Lucro médio:
16.64 USD
Perda média:
-8.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-76.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.42 USD (8)
Crescimento mensal:
22.56%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
236.43 USD (8.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.47 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +686.74 USD
Máxima perda consecutiva: -76.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Diversified
Sem comentários
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar