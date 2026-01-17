- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
98
Negociações com lucro:
57 (58.16%)
Negociações com perda:
41 (41.84%)
Melhor negociação:
53.47 USD
Pior negociação:
-22.45 USD
Lucro bruto:
948.69 USD (283 890 pips)
Perda bruta:
-366.80 USD (341 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (686.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
686.74 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
55 (56.12%)
Negociações curtas:
43 (43.88%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
5.94 USD
Lucro médio:
16.64 USD
Perda média:
-8.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-76.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.42 USD (8)
Crescimento mensal:
22.56%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
236.43 USD (8.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.47 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +686.74 USD
Máxima perda consecutiva: -76.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Diversified
Sem comentários