Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

Raymond Tiongco
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
57 (58.16%)
損失トレード:
41 (41.84%)
ベストトレード:
53.47 USD
最悪のトレード:
-22.45 USD
総利益:
948.69 USD (283 890 pips)
総損失:
-366.80 USD (341 363 pips)
最大連続の勝ち:
25 (686.74 USD)
最大連続利益:
686.74 USD (25)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
55 (56.12%)
短いトレード:
43 (43.88%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
5.94 USD
平均利益:
16.64 USD
平均損失:
-8.95 USD
最大連続の負け:
8 (-76.42 USD)
最大連続損失:
-76.42 USD (8)
月間成長:
22.56%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
236.43 USD (8.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.47 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +686.74 USD
最大連続損失: -76.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Diversified
レビューなし
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
