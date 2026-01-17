- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
57 (58.16%)
損失トレード:
41 (41.84%)
ベストトレード:
53.47 USD
最悪のトレード:
-22.45 USD
総利益:
948.69 USD (283 890 pips)
総損失:
-366.80 USD (341 363 pips)
最大連続の勝ち:
25 (686.74 USD)
最大連続利益:
686.74 USD (25)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
55 (56.12%)
短いトレード:
43 (43.88%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
5.94 USD
平均利益:
16.64 USD
平均損失:
-8.95 USD
最大連続の負け:
8 (-76.42 USD)
最大連続損失:
-76.42 USD (8)
月間成長:
22.56%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
236.43 USD (8.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.47 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +686.74 USD
最大連続損失: -76.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Diversified
レビューなし