Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
57 (58.16%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.84%)
Mejor transacción:
53.47 USD
Peor transacción:
-22.45 USD
Beneficio Bruto:
948.69 USD (283 890 pips)
Pérdidas Brutas:
-366.80 USD (341 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (686.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
686.74 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
55 (56.12%)
Transacciones Cortas:
43 (43.88%)
Factor de Beneficio:
2.59
Beneficio Esperado:
5.94 USD
Beneficio medio:
16.64 USD
Pérdidas medias:
-8.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-76.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.42 USD (8)
Crecimiento al mes:
22.56%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
236.43 USD (8.29%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
- Reducción
Mejor transacción: +53.47 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +686.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Diversified
