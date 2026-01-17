SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Best Practices Trading Diversified
Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

Raymond Tiongco
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
57 (58.16%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.84%)
Mejor transacción:
53.47 USD
Peor transacción:
-22.45 USD
Beneficio Bruto:
948.69 USD (283 890 pips)
Pérdidas Brutas:
-366.80 USD (341 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (686.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
686.74 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
55 (56.12%)
Transacciones Cortas:
43 (43.88%)
Factor de Beneficio:
2.59
Beneficio Esperado:
5.94 USD
Beneficio medio:
16.64 USD
Pérdidas medias:
-8.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-76.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.42 USD (8)
Crecimiento al mes:
22.56%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
236.43 USD (8.29%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.47 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +686.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Diversified
No hay comentarios
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada