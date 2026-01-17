СигналыРазделы
Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
57 (58.16%)
Убыточных трейдов:
41 (41.84%)
Лучший трейд:
53.47 USD
Худший трейд:
-22.45 USD
Общая прибыль:
948.69 USD (283 890 pips)
Общий убыток:
-366.80 USD (341 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (686.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
686.74 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
55 (56.12%)
Коротких трейдов:
43 (43.88%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
16.64 USD
Средний убыток:
-8.95 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-76.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.42 USD (8)
Прирост в месяц:
22.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
236.43 USD (8.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.47 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +686.74 USD
Макс. убыток в серии: -76.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
