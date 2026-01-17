- Прирост
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
57 (58.16%)
Убыточных трейдов:
41 (41.84%)
Лучший трейд:
53.47 USD
Худший трейд:
-22.45 USD
Общая прибыль:
948.69 USD (283 890 pips)
Общий убыток:
-366.80 USD (341 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (686.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
686.74 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
55 (56.12%)
Коротких трейдов:
43 (43.88%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
5.94 USD
Средняя прибыль:
16.64 USD
Средний убыток:
-8.95 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-76.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.42 USD (8)
Прирост в месяц:
22.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
236.43 USD (8.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +53.47 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +686.74 USD
Макс. убыток в серии: -76.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Diversified
