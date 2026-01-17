- Wachstum
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
57 (58.16%)
Verlusttrades:
41 (41.84%)
Bester Trade:
53.47 USD
Schlechtester Trade:
-22.45 USD
Bruttoprofit:
948.69 USD (283 890 pips)
Bruttoverlust:
-366.80 USD (341 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (686.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
686.74 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
55 (56.12%)
Short-Positionen:
43 (43.88%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
5.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-76.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.42 USD (8)
Wachstum pro Monat :
22.56%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
236.43 USD (8.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +53.47 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +686.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
