Signale / MetaTrader 5 / Best Practices Trading Diversified
Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

Raymond Tiongco
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
57 (58.16%)
Verlusttrades:
41 (41.84%)
Bester Trade:
53.47 USD
Schlechtester Trade:
-22.45 USD
Bruttoprofit:
948.69 USD (283 890 pips)
Bruttoverlust:
-366.80 USD (341 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (686.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
686.74 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
55 (56.12%)
Short-Positionen:
43 (43.88%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
5.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-76.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.42 USD (8)
Wachstum pro Monat :
22.56%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
236.43 USD (8.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Diversified
Keine Bewertungen
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
