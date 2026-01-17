- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
57 (58.16%)
Loss Trade:
41 (41.84%)
Best Trade:
53.47 USD
Worst Trade:
-22.45 USD
Profitto lordo:
948.69 USD (283 890 pips)
Perdita lorda:
-366.80 USD (341 363 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (686.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
686.74 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
55 (56.12%)
Short Trade:
43 (43.88%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
5.94 USD
Profitto medio:
16.64 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-76.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.42 USD (8)
Crescita mensile:
22.56%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
236.43 USD (8.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.47 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +686.74 USD
Massima perdita consecutiva: -76.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
