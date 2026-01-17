SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Best Practices Trading Diversified
Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

Raymond Tiongco
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
57 (58.16%)
Loss Trade:
41 (41.84%)
Best Trade:
53.47 USD
Worst Trade:
-22.45 USD
Profitto lordo:
948.69 USD (283 890 pips)
Perdita lorda:
-366.80 USD (341 363 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (686.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
686.74 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
55 (56.12%)
Short Trade:
43 (43.88%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
5.94 USD
Profitto medio:
16.64 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-76.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.42 USD (8)
Crescita mensile:
22.56%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
236.43 USD (8.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.47 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +686.74 USD
Massima perdita consecutiva: -76.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Diversified
Non ci sono recensioni
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati