Raymond Tiongco

Best Practices Trading Diversified

0条评论
3
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
57 (58.16%)
亏损交易:
41 (41.84%)
最好交易:
53.47 USD
最差交易:
-22.45 USD
毛利:
948.69 USD (283 890 pips)
毛利亏损:
-366.80 USD (341 363 pips)
最大连续赢利:
25 (686.74 USD)
最大连续盈利:
686.74 USD (25)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.46
长期交易:
55 (56.12%)
短期交易:
43 (43.88%)
利润因子:
2.59
预期回报:
5.94 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-8.95 USD
最大连续失误:
8 (-76.42 USD)
最大连续亏损:
-76.42 USD (8)
每月增长:
22.56%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
236.43 USD (8.29%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 25
US100Cash# 24
US30Cash# 19
US500Cash# 15
GER40Cash# 8
USDJPY# 3
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 719
US100Cash# -52
US30Cash# -78
US500Cash# -48
GER40Cash# 34
USDJPY# 1
NZDUSD# 2
AUDUSD# 1
EURJPY# 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 72K
US100Cash# -52K
US30Cash# -78K
US500Cash# -30K
GER40Cash# 29K
USDJPY# 233
NZDUSD# 200
AUDUSD# 118
EURJPY# 487
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.47 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +686.74 USD
最大连续亏损: -76.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Diversified
没有评论
2026.01.17 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
