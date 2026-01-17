- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
57 (58.16%)
亏损交易:
41 (41.84%)
最好交易:
53.47 USD
最差交易:
-22.45 USD
毛利:
948.69 USD (283 890 pips)
毛利亏损:
-366.80 USD (341 363 pips)
最大连续赢利:
25 (686.74 USD)
最大连续盈利:
686.74 USD (25)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.46
长期交易:
55 (56.12%)
短期交易:
43 (43.88%)
利润因子:
2.59
预期回报:
5.94 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-8.95 USD
最大连续失误:
8 (-76.42 USD)
最大连续亏损:
-76.42 USD (8)
每月增长:
22.56%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
236.43 USD (8.29%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.47 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +686.74 USD
最大连续亏损: -76.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Diversified
