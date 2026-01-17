- 자본
- 축소
트레이드:
98
이익 거래:
57 (58.16%)
손실 거래:
41 (41.84%)
최고의 거래:
53.47 USD
최악의 거래:
-22.45 USD
총 수익:
948.69 USD (283 890 pips)
총 손실:
-366.80 USD (341 363 pips)
연속 최대 이익:
25 (686.74 USD)
연속 최대 이익:
686.74 USD (25)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.46
롱(주식매수):
55 (56.12%)
숏(주식차입매도):
43 (43.88%)
수익 요인:
2.59
기대수익:
5.94 USD
평균 이익:
16.64 USD
평균 손실:
-8.95 USD
연속 최대 손실:
8 (-76.42 USD)
연속 최대 손실:
-76.42 USD (8)
월별 성장률:
22.56%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
236.43 USD (8.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|25
|US100Cash#
|24
|US30Cash#
|19
|US500Cash#
|15
|GER40Cash#
|8
|USDJPY#
|3
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|719
|US100Cash#
|-52
|US30Cash#
|-78
|US500Cash#
|-48
|GER40Cash#
|34
|USDJPY#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDUSD#
|1
|EURJPY#
|3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|72K
|US100Cash#
|-52K
|US30Cash#
|-78K
|US500Cash#
|-30K
|GER40Cash#
|29K
|USDJPY#
|233
|NZDUSD#
|200
|AUDUSD#
|118
|EURJPY#
|487
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.47 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +686.74 USD
연속 최대 손실: -76.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
