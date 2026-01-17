SinyallerBölümler
Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
61 (53.04%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (46.96%)
En iyi işlem:
1 668.00 USD
En kötü işlem:
-528.00 USD
Brüt kâr:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Brüt zarar:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (393.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 668.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
13.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
53 (46.09%)
Satış işlemleri:
62 (53.91%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
14.83 USD
Ortalama kâr:
68.45 USD
Ortalama zarar:
-45.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-275.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.00 USD (1)
Aylık büyüme:
131.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
661.82 USD (78.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 668.00 USD
En kötü işlem: -528 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +393.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -275.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
