Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
61 (53.04%)
Verlusttrades:
54 (46.96%)
Bester Trade:
1 668.00 USD
Schlechtester Trade:
-528.00 USD
Bruttoprofit:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Bruttoverlust:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (393.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 668.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
13.02%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
53 (46.09%)
Short-Positionen:
62 (53.91%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
14.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-275.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-528.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
131.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
661.82 USD (78.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 668.00 USD
Schlechtester Trade: -528 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +393.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -275.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
