- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
61 (53.04%)
Verlusttrades:
54 (46.96%)
Bester Trade:
1 668.00 USD
Schlechtester Trade:
-528.00 USD
Bruttoprofit:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Bruttoverlust:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (393.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 668.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
13.02%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
53 (46.09%)
Short-Positionen:
62 (53.91%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
14.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-275.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-528.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
131.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
661.82 USD (78.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 668.00 USD
Schlechtester Trade: -528 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +393.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -275.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen