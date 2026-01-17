- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
115
盈利交易:
61 (53.04%)
亏损交易:
54 (46.96%)
最好交易:
1 668.00 USD
最差交易:
-528.00 USD
毛利:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
毛利亏损:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
最大连续赢利:
4 (393.08 USD)
最大连续盈利:
1 668.00 USD (1)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
13.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.58
长期交易:
53 (46.09%)
短期交易:
62 (53.91%)
利润因子:
1.69
预期回报:
14.83 USD
平均利润:
68.45 USD
平均损失:
-45.74 USD
最大连续失误:
7 (-275.67 USD)
最大连续亏损:
-528.00 USD (1)
每月增长:
131.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
661.82 USD (78.78%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
最好交易: +1 668.00 USD
最差交易: -528 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +393.08 USD
最大连续亏损: -275.67 USD
