- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
115
이익 거래:
61 (53.04%)
손실 거래:
54 (46.96%)
최고의 거래:
1 668.00 USD
최악의 거래:
-528.00 USD
총 수익:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
총 손실:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
연속 최대 이익:
4 (393.08 USD)
연속 최대 이익:
1 668.00 USD (1)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
13.02%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
53 (46.09%)
숏(주식차입매도):
62 (53.91%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
14.83 USD
평균 이익:
68.45 USD
평균 손실:
-45.74 USD
연속 최대 손실:
7 (-275.67 USD)
연속 최대 손실:
-528.00 USD (1)
월별 성장률:
131.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
661.82 USD (78.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 668.00 USD
최악의 거래: -528 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +393.08 USD
연속 최대 손실: -275.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음