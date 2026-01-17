시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Whh123456
Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 리뷰
10
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
115
이익 거래:
61 (53.04%)
손실 거래:
54 (46.96%)
최고의 거래:
1 668.00 USD
최악의 거래:
-528.00 USD
총 수익:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
총 손실:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
연속 최대 이익:
4 (393.08 USD)
연속 최대 이익:
1 668.00 USD (1)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
13.02%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
53 (46.09%)
숏(주식차입매도):
62 (53.91%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
14.83 USD
평균 이익:
68.45 USD
평균 손실:
-45.74 USD
연속 최대 손실:
7 (-275.67 USD)
연속 최대 손실:
-528.00 USD (1)
월별 성장률:
131.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
661.82 USD (78.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 668.00 USD
최악의 거래: -528 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +393.08 USD
연속 최대 손실: -275.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
