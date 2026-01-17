- Прирост
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
61 (53.04%)
Убыточных трейдов:
54 (46.96%)
Лучший трейд:
1 668.00 USD
Худший трейд:
-528.00 USD
Общая прибыль:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Общий убыток:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (393.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 668.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
13.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.58
Длинных трейдов:
53 (46.09%)
Коротких трейдов:
62 (53.91%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
14.83 USD
Средняя прибыль:
68.45 USD
Средний убыток:
-45.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-275.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-528.00 USD (1)
Прирост в месяц:
131.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
661.82 USD (78.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
Лучший трейд: +1 668.00 USD
Худший трейд: -528 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +393.08 USD
Макс. убыток в серии: -275.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
