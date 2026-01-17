СигналыРазделы
Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
61 (53.04%)
Убыточных трейдов:
54 (46.96%)
Лучший трейд:
1 668.00 USD
Худший трейд:
-528.00 USD
Общая прибыль:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Общий убыток:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (393.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 668.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
13.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.58
Длинных трейдов:
53 (46.09%)
Коротких трейдов:
62 (53.91%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
14.83 USD
Средняя прибыль:
68.45 USD
Средний убыток:
-45.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-275.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-528.00 USD (1)
Прирост в месяц:
131.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
661.82 USD (78.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 668.00 USD
Худший трейд: -528 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +393.08 USD
Макс. убыток в серии: -275.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
