SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Whh123456
Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
61 (53.04%)
Perte trades:
54 (46.96%)
Meilleure transaction:
1 668.00 USD
Pire transaction:
-528.00 USD
Bénéfice brut:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Perte brute:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (393.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 668.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
13.02%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
53 (46.09%)
Courts trades:
62 (53.91%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
14.83 USD
Bénéfice moyen:
68.45 USD
Perte moyenne:
-45.74 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-275.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-528.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
131.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
661.82 USD (78.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 668.00 USD
Pire transaction: -528 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +393.08 USD
Perte consécutive maximale: -275.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire