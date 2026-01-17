SinaisSeções
Po Jun Wang

Whh123456

0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
61 (53.04%)
Negociações com perda:
54 (46.96%)
Melhor negociação:
1 668.00 USD
Pior negociação:
-528.00 USD
Lucro bruto:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Perda bruta:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (393.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 668.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
13.02%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.58
Negociações longas:
53 (46.09%)
Negociações curtas:
62 (53.91%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
14.83 USD
Lucro médio:
68.45 USD
Perda média:
-45.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-275.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-528.00 USD (1)
Crescimento mensal:
131.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
661.82 USD (78.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 668.00 USD
Pior negociação: -528 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +393.08 USD
Máxima perda consecutiva: -275.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
