- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
61 (53.04%)
Negociações com perda:
54 (46.96%)
Melhor negociação:
1 668.00 USD
Pior negociação:
-528.00 USD
Lucro bruto:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Perda bruta:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (393.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 668.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
13.02%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.58
Negociações longas:
53 (46.09%)
Negociações curtas:
62 (53.91%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
14.83 USD
Lucro médio:
68.45 USD
Perda média:
-45.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-275.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-528.00 USD (1)
Crescimento mensal:
131.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
661.82 USD (78.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 668.00 USD
Pior negociação: -528 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +393.08 USD
Máxima perda consecutiva: -275.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
