SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Whh123456
Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
61 (53.04%)
Transacciones Irrentables:
54 (46.96%)
Mejor transacción:
1 668.00 USD
Peor transacción:
-528.00 USD
Beneficio Bruto:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (393.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 668.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
13.02%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
2.58
Transacciones Largas:
53 (46.09%)
Transacciones Cortas:
62 (53.91%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
14.83 USD
Beneficio medio:
68.45 USD
Pérdidas medias:
-45.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-275.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-528.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
131.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
661.82 USD (78.78%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 668.00 USD
Peor transacción: -528 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +393.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -275.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada