Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
61 (53.04%)
損失トレード:
54 (46.96%)
ベストトレード:
1 668.00 USD
最悪のトレード:
-528.00 USD
総利益:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
総損失:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
最大連続の勝ち:
4 (393.08 USD)
最大連続利益:
1 668.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
13.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
2.58
長いトレード:
53 (46.09%)
短いトレード:
62 (53.91%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
14.83 USD
平均利益:
68.45 USD
平均損失:
-45.74 USD
最大連続の負け:
7 (-275.67 USD)
最大連続損失:
-528.00 USD (1)
月間成長:
131.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
661.82 USD (78.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
