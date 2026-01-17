- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
115
利益トレード:
61 (53.04%)
損失トレード:
54 (46.96%)
ベストトレード:
1 668.00 USD
最悪のトレード:
-528.00 USD
総利益:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
総損失:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
最大連続の勝ち:
4 (393.08 USD)
最大連続利益:
1 668.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
13.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
2.58
長いトレード:
53 (46.09%)
短いトレード:
62 (53.91%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
14.83 USD
平均利益:
68.45 USD
平均損失:
-45.74 USD
最大連続の負け:
7 (-275.67 USD)
最大連続損失:
-528.00 USD (1)
月間成長:
131.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
661.82 USD (78.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
