Po Jun Wang

Whh123456

Po Jun Wang
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
61 (53.04%)
Loss Trade:
54 (46.96%)
Best Trade:
1 668.00 USD
Worst Trade:
-528.00 USD
Profitto lordo:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Perdita lorda:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (393.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 668.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
13.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
53 (46.09%)
Short Trade:
62 (53.91%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
14.83 USD
Profitto medio:
68.45 USD
Perdita media:
-45.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-275.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.00 USD (1)
Crescita mensile:
131.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
661.82 USD (78.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 39
BTCUSD# 36
USDJPY# 15
USDCHF# 11
HK50Cash# 4
GBPUSD# 3
OILCash# 3
US100Cash# 2
SILVER# 1
OIL-FEB26 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 270
BTCUSD# 597
USDJPY# -368
USDCHF# 66
HK50Cash# -139
GBPUSD# -82
OILCash# 1.2K
US100Cash# 88
SILVER# 29
OIL-FEB26 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 28K
BTCUSD# 1M
USDJPY# -1.2K
USDCHF# -185
HK50Cash# -228
GBPUSD# -647
OILCash# 192
US100Cash# 8.2K
SILVER# 289
OIL-FEB26 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 668.00 USD
Worst Trade: -528 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +393.08 USD
Massima perdita consecutiva: -275.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.17 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
