- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
61 (53.04%)
Loss Trade:
54 (46.96%)
Best Trade:
1 668.00 USD
Worst Trade:
-528.00 USD
Profitto lordo:
4 175.70 USD (2 042 741 pips)
Perdita lorda:
-2 470.14 USD (959 250 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (393.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 668.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
13.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
53 (46.09%)
Short Trade:
62 (53.91%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
14.83 USD
Profitto medio:
68.45 USD
Perdita media:
-45.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-275.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.00 USD (1)
Crescita mensile:
131.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
661.82 USD (78.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|39
|BTCUSD#
|36
|USDJPY#
|15
|USDCHF#
|11
|HK50Cash#
|4
|GBPUSD#
|3
|OILCash#
|3
|US100Cash#
|2
|SILVER#
|1
|OIL-FEB26
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|270
|BTCUSD#
|597
|USDJPY#
|-368
|USDCHF#
|66
|HK50Cash#
|-139
|GBPUSD#
|-82
|OILCash#
|1.2K
|US100Cash#
|88
|SILVER#
|29
|OIL-FEB26
|87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|28K
|BTCUSD#
|1M
|USDJPY#
|-1.2K
|USDCHF#
|-185
|HK50Cash#
|-228
|GBPUSD#
|-647
|OILCash#
|192
|US100Cash#
|8.2K
|SILVER#
|289
|OIL-FEB26
|29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 668.00 USD
Worst Trade: -528 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +393.08 USD
Massima perdita consecutiva: -275.67 USD
