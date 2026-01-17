SinyallerBölümler
Jerome Alan Wood

USMM1

Jerome Alan Wood
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
292 (80.66%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (19.34%)
En iyi işlem:
15.24 USD
En kötü işlem:
-12.90 USD
Brüt kâr:
350.05 USD (16 790 pips)
Brüt zarar:
-192.05 USD (10 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (19.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.43 USD (31)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.37
Alış işlemleri:
104 (28.73%)
Satış işlemleri:
258 (71.27%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.80 USD (3)
Aylık büyüme:
0.40%
Yıllık tahmin:
4.83%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.80 USD (7.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (24.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.24 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
İnceleme yok
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
