İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
292 (80.66%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (19.34%)
En iyi işlem:
15.24 USD
En kötü işlem:
-12.90 USD
Brüt kâr:
350.05 USD (16 790 pips)
Brüt zarar:
-192.05 USD (10 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (19.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.43 USD (31)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.37
Alış işlemleri:
104 (28.73%)
Satış işlemleri:
258 (71.27%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.80 USD (3)
Aylık büyüme:
0.40%
Yıllık tahmin:
4.83%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.80 USD (7.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (24.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.24 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
