SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / USMM1
Jerome Alan Wood

USMM1

Jerome Alan Wood
0 avis
42 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
292 (80.66%)
Perte trades:
70 (19.34%)
Meilleure transaction:
15.24 USD
Pire transaction:
-12.90 USD
Bénéfice brut:
350.05 USD (16 790 pips)
Perte brute:
-192.05 USD (10 290 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (19.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.43 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
6.37
Longs trades:
104 (28.73%)
Courts trades:
258 (71.27%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-2.74 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-24.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.40%
Prévision annuelle:
4.83%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.80 USD (7.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.13% (24.80 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.24 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +19.43 USD
Perte consécutive maximale: -24.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
MoneyMaker Highest Risk
Aucun avis
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire