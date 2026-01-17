- 成长
交易:
362
盈利交易:
292 (80.66%)
亏损交易:
70 (19.34%)
最好交易:
15.24 USD
最差交易:
-12.90 USD
毛利:
350.05 USD (16 790 pips)
毛利亏损:
-192.05 USD (10 290 pips)
最大连续赢利:
31 (19.43 USD)
最大连续盈利:
19.43 USD (31)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
11 小时
采收率:
6.37
长期交易:
104 (28.73%)
短期交易:
258 (71.27%)
利润因子:
1.82
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.20 USD
平均损失:
-2.74 USD
最大连续失误:
3 (-24.80 USD)
最大连续亏损:
-24.80 USD (3)
每月增长:
0.40%
年度预测:
4.83%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.80 USD (7.71%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (24.80 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
