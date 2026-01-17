- 자본
- 축소
트레이드:
362
이익 거래:
292 (80.66%)
손실 거래:
70 (19.34%)
최고의 거래:
15.24 USD
최악의 거래:
-12.90 USD
총 수익:
350.05 USD (16 790 pips)
총 손실:
-192.05 USD (10 290 pips)
연속 최대 이익:
31 (19.43 USD)
연속 최대 이익:
19.43 USD (31)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
6.37
롱(주식매수):
104 (28.73%)
숏(주식차입매도):
258 (71.27%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
1.20 USD
평균 손실:
-2.74 USD
연속 최대 손실:
3 (-24.80 USD)
연속 최대 손실:
-24.80 USD (3)
월별 성장률:
0.40%
연간 예측:
4.83%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
24.80 USD (7.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.13% (24.80 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.24 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.43 USD
연속 최대 손실: -24.80 USD
MoneyMaker Highest Risk
리뷰 없음