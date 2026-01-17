- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
362
Прибыльных трейдов:
292 (80.66%)
Убыточных трейдов:
70 (19.34%)
Лучший трейд:
15.24 USD
Худший трейд:
-12.90 USD
Общая прибыль:
350.05 USD (16 790 pips)
Общий убыток:
-192.05 USD (10 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (19.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.43 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.37
Длинных трейдов:
104 (28.73%)
Коротких трейдов:
258 (71.27%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.80 USD (3)
Прирост в месяц:
0.40%
Годовой прогноз:
4.83%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.80 USD (7.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (24.80 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.24 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.43 USD
Макс. убыток в серии: -24.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
Нет отзывов