Jerome Alan Wood

USMM1

Jerome Alan Wood
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
362
Прибыльных трейдов:
292 (80.66%)
Убыточных трейдов:
70 (19.34%)
Лучший трейд:
15.24 USD
Худший трейд:
-12.90 USD
Общая прибыль:
350.05 USD (16 790 pips)
Общий убыток:
-192.05 USD (10 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (19.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.43 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.37
Длинных трейдов:
104 (28.73%)
Коротких трейдов:
258 (71.27%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.80 USD (3)
Прирост в месяц:
0.40%
Годовой прогноз:
4.83%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.80 USD (7.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (24.80 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.24 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.43 USD
Макс. убыток в серии: -24.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
