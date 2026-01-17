- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
362
利益トレード:
292 (80.66%)
損失トレード:
70 (19.34%)
ベストトレード:
15.24 USD
最悪のトレード:
-12.90 USD
総利益:
350.05 USD (16 790 pips)
総損失:
-192.05 USD (10 290 pips)
最大連続の勝ち:
31 (19.43 USD)
最大連続利益:
19.43 USD (31)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
6.37
長いトレード:
104 (28.73%)
短いトレード:
258 (71.27%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
1.20 USD
平均損失:
-2.74 USD
最大連続の負け:
3 (-24.80 USD)
最大連続損失:
-24.80 USD (3)
月間成長:
0.40%
年間予想:
4.83%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.80 USD (7.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (24.80 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +15.24 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.43 USD
最大連続損失: -24.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
レビューなし