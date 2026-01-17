- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
362
Gewinntrades:
292 (80.66%)
Verlusttrades:
70 (19.34%)
Bester Trade:
15.24 USD
Schlechtester Trade:
-12.90 USD
Bruttoprofit:
350.05 USD (16 790 pips)
Bruttoverlust:
-192.05 USD (10 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (19.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.43 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
6.37
Long-Positionen:
104 (28.73%)
Short-Positionen:
258 (71.27%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-24.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.80 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.40%
Jahresprognose:
4.83%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.80 USD (7.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.13% (24.80 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.24 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
MoneyMaker Highest Risk
Keine Bewertungen