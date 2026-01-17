SignaleKategorien
Jerome Alan Wood

USMM1

Jerome Alan Wood
0 Bewertungen
42 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
362
Gewinntrades:
292 (80.66%)
Verlusttrades:
70 (19.34%)
Bester Trade:
15.24 USD
Schlechtester Trade:
-12.90 USD
Bruttoprofit:
350.05 USD (16 790 pips)
Bruttoverlust:
-192.05 USD (10 290 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (19.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.43 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
6.37
Long-Positionen:
104 (28.73%)
Short-Positionen:
258 (71.27%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-24.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.80 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.40%
Jahresprognose:
4.83%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.80 USD (7.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.13% (24.80 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
Keine Bewertungen
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
