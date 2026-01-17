SinaisSeções
Jerome Alan Wood

USMM1

Jerome Alan Wood
0 comentários
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
362
Negociações com lucro:
292 (80.66%)
Negociações com perda:
70 (19.34%)
Melhor negociação:
15.24 USD
Pior negociação:
-12.90 USD
Lucro bruto:
350.05 USD (16 790 pips)
Perda bruta:
-192.05 USD (10 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (19.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.43 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
6.37
Negociações longas:
104 (28.73%)
Negociações curtas:
258 (71.27%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
-2.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.80 USD (3)
Crescimento mensal:
0.40%
Previsão anual:
4.83%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.80 USD (7.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (24.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.24 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.43 USD
Máxima perda consecutiva: -24.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
Sem comentários
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
