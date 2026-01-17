- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
362
Negociações com lucro:
292 (80.66%)
Negociações com perda:
70 (19.34%)
Melhor negociação:
15.24 USD
Pior negociação:
-12.90 USD
Lucro bruto:
350.05 USD (16 790 pips)
Perda bruta:
-192.05 USD (10 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (19.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.43 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
6.37
Negociações longas:
104 (28.73%)
Negociações curtas:
258 (71.27%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
-2.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.80 USD (3)
Crescimento mensal:
0.40%
Previsão anual:
4.83%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.80 USD (7.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (24.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.24 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.43 USD
Máxima perda consecutiva: -24.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
Sem comentários