- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
292 (80.66%)
Loss Trade:
70 (19.34%)
Best Trade:
15.24 USD
Worst Trade:
-12.90 USD
Profitto lordo:
350.05 USD (16 790 pips)
Perdita lorda:
-192.05 USD (10 290 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (19.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.43 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.37
Long Trade:
104 (28.73%)
Short Trade:
258 (71.27%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-2.74 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.80 USD (3)
Crescita mensile:
0.40%
Previsione annuale:
4.83%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.80 USD (7.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (24.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.24 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +19.43 USD
Massima perdita consecutiva: -24.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
