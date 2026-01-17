SeñalesSecciones
Jerome Alan Wood

USMM1

0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
362
Transacciones Rentables:
292 (80.66%)
Transacciones Irrentables:
70 (19.34%)
Mejor transacción:
15.24 USD
Peor transacción:
-12.90 USD
Beneficio Bruto:
350.05 USD (16 790 pips)
Pérdidas Brutas:
-192.05 USD (10 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (19.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.43 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
6.37
Transacciones Largas:
104 (28.73%)
Transacciones Cortas:
258 (71.27%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
1.20 USD
Pérdidas medias:
-2.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-24.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.80 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.40%
Pronóstico anual:
4.83%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.80 USD (7.71%)
Reducción relativa:
De balance:
4.13% (24.80 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 278
USDJPY 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 133
USDJPY 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 4.6K
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Forex.com-Live 536
0.00 × 2
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
MoneyMaker Highest Risk
No hay comentarios
2026.01.17 05:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.17 05:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.17 02:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 02:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
