Total de Trades:
362
Transacciones Rentables:
292 (80.66%)
Transacciones Irrentables:
70 (19.34%)
Mejor transacción:
15.24 USD
Peor transacción:
-12.90 USD
Beneficio Bruto:
350.05 USD (16 790 pips)
Pérdidas Brutas:
-192.05 USD (10 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (19.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.43 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
6.37
Transacciones Largas:
104 (28.73%)
Transacciones Cortas:
258 (71.27%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
1.20 USD
Pérdidas medias:
-2.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-24.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.80 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.40%
Pronóstico anual:
4.83%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.80 USD (7.71%)
Reducción relativa:
De balance:
4.13% (24.80 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|USDJPY
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|133
|USDJPY
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Reducción
Mejor transacción: +15.24 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +19.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
