Egemen Guclu

Gold Miner

Egemen Guclu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
3.32 EUR
En kötü işlem:
-0.23 EUR
Brüt kâr:
28.82 EUR (1 762 pips)
Brüt zarar:
-1.27 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.88 EUR (10)
Sharpe oranı:
1.67
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
88.87
Alış işlemleri:
23 (95.83%)
Satış işlemleri:
1 (4.17%)
Kâr faktörü:
22.69
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
1.25 EUR
Ortalama zarar:
-1.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.23 EUR (1)
Aylık büyüme:
16.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 EUR
Maksimum:
0.31 EUR (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
9.19% (18.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.32 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Altın Sinyali (XAUUSD) — Akıllı, Hassas ve Tutarlı

Bu sinyal, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem algoritmasına dayanmaktadır. Gelişmiş teknik analiz, dinamik risk yönetimi ve uyarlanabilir giriş filtreleri kullanarak hem trend hem yatay piyasalarda yüksek olasılıklı işlemleri yakalar.

Temel Özellikler:

  • Yalnızca XAUUSD (Altın) paritesine odaklanır.

  • Tamamen otomatik strateji — manuel müdahale gerekmez.

  • Dengeli büyüme ve kontrollü risk için optimize edilmiştir.

  • Düzenli performans izleme ve sürekli güncelleme yapılır.

Strateji, sermaye korumasını, istikrarlı kazancı ve yüksek volatilite dönemlerinde minimum riski hedefler.

Önerilen Ayarlar:

  • Minimum bakiye: 300 USD



İnceleme yok
2026.01.17 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 00:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
