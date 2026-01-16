- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
Altın Sinyali (XAUUSD) — Akıllı, Hassas ve Tutarlı
Bu sinyal, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem algoritmasına dayanmaktadır. Gelişmiş teknik analiz, dinamik risk yönetimi ve uyarlanabilir giriş filtreleri kullanarak hem trend hem yatay piyasalarda yüksek olasılıklı işlemleri yakalar.
Temel Özellikler:
-
Yalnızca XAUUSD (Altın) paritesine odaklanır.
-
Tamamen otomatik strateji — manuel müdahale gerekmez.
-
Dengeli büyüme ve kontrollü risk için optimize edilmiştir.
-
Düzenli performans izleme ve sürekli güncelleme yapılır.
Strateji, sermaye korumasını, istikrarlı kazancı ve yüksek volatilite dönemlerinde minimum riski hedefler.
Önerilen Ayarlar:
-
Minimum bakiye: 300 USD