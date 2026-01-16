Altın Sinyali (XAUUSD) — Akıllı, Hassas ve Tutarlı

Bu sinyal, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem algoritmasına dayanmaktadır. Gelişmiş teknik analiz, dinamik risk yönetimi ve uyarlanabilir giriş filtreleri kullanarak hem trend hem yatay piyasalarda yüksek olasılıklı işlemleri yakalar.

Temel Özellikler:

Yalnızca XAUUSD (Altın) paritesine odaklanır.

Tamamen otomatik strateji — manuel müdahale gerekmez.

Dengeli büyüme ve kontrollü risk için optimize edilmiştir.

Düzenli performans izleme ve sürekli güncelleme yapılır.

Strateji, sermaye korumasını, istikrarlı kazancı ve yüksek volatilite dönemlerinde minimum riski hedefler.

Önerilen Ayarlar:

Minimum bakiye: 300 USD



