Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Miner
Egemen Guclu

Gold Miner

Egemen Guclu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
23 (95.83%)
Убыточных трейдов:
1 (4.17%)
Лучший трейд:
3.32 EUR
Худший трейд:
-0.23 EUR
Общая прибыль:
28.82 EUR (1 762 pips)
Общий убыток:
-1.27 EUR
Макс. серия выигрышей:
13 (13.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.88 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
1.67
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
88.87
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
22.69
Мат. ожидание:
1.15 EUR
Средняя прибыль:
1.25 EUR
Средний убыток:
-1.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.23 EUR (1)
Прирост в месяц:
16.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 EUR
Максимальная:
0.31 EUR (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
9.19% (18.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.32 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.94 EUR
Макс. убыток в серии: -0.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
еще 46...
Gold Signal (XAUUSD) — Smart, Precise, and Consistent

This signal is based on a fully automated trading algorithm designed specifically for XAUUSD. It uses advanced technical analysis, dynamic risk management, and adaptive entry filters to capture high-probability trades in both trending and ranging markets.

Key Features:

  • Focused exclusively on XAUUSD (Gold).

  • Automated strategy with no manual intervention.

  • Optimized for stable growth and controlled drawdown.

  • Regular updates and ongoing performance monitoring.

The strategy prioritizes capital protection, consistent profit, and minimal exposure during high-volatility events.


Recommended Settings:

  • Minimum deposit: $300


Нет отзывов
2026.01.17 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 00:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
