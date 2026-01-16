SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NaviManualForexGC
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
266 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (26.92%)
En iyi işlem:
73.44 EUR
En kötü işlem:
-120.76 EUR
Brüt kâr:
989.63 EUR (395 958 pips)
Brüt zarar:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (73.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.93 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
208 (57.14%)
Satış işlemleri:
156 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.74 EUR
Ortalama kâr:
3.72 EUR
Ortalama zarar:
-7.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-259.41 EUR (4)
Aylık büyüme:
20.98%
Yıllık tahmin:
254.58%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.57 EUR
Maksimum:
259.41 EUR (39.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.45% (259.41 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.44 EUR
En kötü işlem: -121 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol