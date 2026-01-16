シグナルセクション
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
レビュー0件
45週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
364
利益トレード:
266 (73.07%)
損失トレード:
98 (26.92%)
ベストトレード:
73.44 EUR
最悪のトレード:
-120.76 EUR
総利益:
989.63 EUR (395 958 pips)
総損失:
-718.73 EUR (670 304 pips)
最大連続の勝ち:
16 (73.97 EUR)
最大連続利益:
167.93 EUR (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.04
長いトレード:
208 (57.14%)
短いトレード:
156 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.74 EUR
平均利益:
3.72 EUR
平均損失:
-7.33 EUR
最大連続の負け:
9 (-50.35 EUR)
最大連続損失:
-259.41 EUR (4)
月間成長:
20.98%
年間予想:
254.58%
アルゴリズム取引:
12%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.57 EUR
最大の:
259.41 EUR (39.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.45% (259.41 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +73.44 EUR
最悪のトレード: -121 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +73.97 EUR
最大連続損失: -50.35 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
