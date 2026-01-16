СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NaviManualForexGC
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 отзывов
45 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
364
Прибыльных трейдов:
266 (73.07%)
Убыточных трейдов:
98 (26.92%)
Лучший трейд:
73.44 EUR
Худший трейд:
-120.76 EUR
Общая прибыль:
989.63 EUR (395 958 pips)
Общий убыток:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (73.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
167.93 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
208 (57.14%)
Коротких трейдов:
156 (42.86%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.74 EUR
Средняя прибыль:
3.72 EUR
Средний убыток:
-7.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-50.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-259.41 EUR (4)
Прирост в месяц:
20.98%
Годовой прогноз:
254.58%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.57 EUR
Максимальная:
259.41 EUR (39.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.45% (259.41 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.44 EUR
Худший трейд: -121 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +73.97 EUR
Макс. убыток в серии: -50.35 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика