Всего трейдов:
364
Прибыльных трейдов:
266 (73.07%)
Убыточных трейдов:
98 (26.92%)
Лучший трейд:
73.44 EUR
Худший трейд:
-120.76 EUR
Общая прибыль:
989.63 EUR (395 958 pips)
Общий убыток:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (73.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
167.93 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
208 (57.14%)
Коротких трейдов:
156 (42.86%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.74 EUR
Средняя прибыль:
3.72 EUR
Средний убыток:
-7.33 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-50.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-259.41 EUR (4)
Прирост в месяц:
20.98%
Годовой прогноз:
254.58%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.57 EUR
Максимальная:
259.41 EUR (39.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.45% (259.41 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|35
|USDJPY.pro
|33
|USDCAD.pro
|24
|GBPCAD.pro
|23
|CADJPY.pro
|22
|GBPAUD.pro
|21
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|17
|EURNZD.pro
|17
|GBPCHF.pro
|15
|GBPUSD.pro
|14
|EURCAD.pro
|13
|EURAUD.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|10
|GOLD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|GBPNZD.pro
|4
|EURCHF.pro
|3
|US30.pro
|3
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|62
|USDJPY.pro
|118
|USDCAD.pro
|43
|GBPCAD.pro
|63
|CADJPY.pro
|79
|GBPAUD.pro
|37
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-97
|EURNZD.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-123
|GBPUSD.pro
|-272
|EURCAD.pro
|54
|EURAUD.pro
|5
|EURJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|32
|GOLD.pro
|41
|AUDCAD.pro
|122
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|USDCHF.pro
|24
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|GBPNZD.pro
|19
|EURCHF.pro
|6
|US30.pro
|42
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|USDJPY.pro
|9.5K
|USDCAD.pro
|897
|GBPCAD.pro
|6K
|CADJPY.pro
|4.8K
|GBPAUD.pro
|3.4K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-9.8K
|EURNZD.pro
|3.8K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|GBPUSD.pro
|-10K
|EURCAD.pro
|6.7K
|EURAUD.pro
|-149
|EURJPY.pro
|17
|NZDJPY.pro
|3.7K
|GOLD.pro
|36K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|USDCHF.pro
|1.6K
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|GBPNZD.pro
|1.5K
|EURCHF.pro
|151
|US30.pro
|855
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +73.44 EUR
Худший трейд: -121 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +73.97 EUR
Макс. убыток в серии: -50.35 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
