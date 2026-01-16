SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NaviManualForexGC
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 Bewertungen
45 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
364
Gewinntrades:
266 (73.07%)
Verlusttrades:
98 (26.92%)
Bester Trade:
73.44 EUR
Schlechtester Trade:
-120.76 EUR
Bruttoprofit:
989.63 EUR (395 958 pips)
Bruttoverlust:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (73.97 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
167.93 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
208 (57.14%)
Short-Positionen:
156 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.72 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-50.35 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-259.41 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
20.98%
Jahresprognose:
254.58%
Algo-Trading:
12%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.57 EUR
Maximaler:
259.41 EUR (39.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.45% (259.41 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +73.44 EUR
Schlechtester Trade: -121 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.97 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.35 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
