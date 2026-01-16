- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
266 (73.07%)
Perte trades:
98 (26.92%)
Meilleure transaction:
73.44 EUR
Pire transaction:
-120.76 EUR
Bénéfice brut:
989.63 EUR (395 958 pips)
Perte brute:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (73.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
167.93 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
208 (57.14%)
Courts trades:
156 (42.86%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.74 EUR
Bénéfice moyen:
3.72 EUR
Perte moyenne:
-7.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-50.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-259.41 EUR (4)
Croissance mensuelle:
20.98%
Prévision annuelle:
254.58%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.57 EUR
Maximal:
259.41 EUR (39.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.45% (259.41 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|35
|USDJPY.pro
|33
|USDCAD.pro
|24
|GBPCAD.pro
|23
|CADJPY.pro
|22
|GBPAUD.pro
|21
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|17
|EURNZD.pro
|17
|GBPCHF.pro
|15
|GBPUSD.pro
|14
|EURCAD.pro
|13
|EURAUD.pro
|11
|EURJPY.pro
|10
|NZDJPY.pro
|10
|GOLD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|GBPNZD.pro
|4
|EURCHF.pro
|3
|US30.pro
|3
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|62
|USDJPY.pro
|118
|USDCAD.pro
|43
|GBPCAD.pro
|63
|CADJPY.pro
|79
|GBPAUD.pro
|37
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-97
|EURNZD.pro
|44
|GBPCHF.pro
|-123
|GBPUSD.pro
|-272
|EURCAD.pro
|54
|EURAUD.pro
|5
|EURJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|32
|GOLD.pro
|41
|AUDCAD.pro
|122
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|USDCHF.pro
|24
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|GBPNZD.pro
|19
|EURCHF.pro
|6
|US30.pro
|42
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|USDJPY.pro
|9.5K
|USDCAD.pro
|897
|GBPCAD.pro
|6K
|CADJPY.pro
|4.8K
|GBPAUD.pro
|3.4K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-9.8K
|EURNZD.pro
|3.8K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|GBPUSD.pro
|-10K
|EURCAD.pro
|6.7K
|EURAUD.pro
|-149
|EURJPY.pro
|17
|NZDJPY.pro
|3.7K
|GOLD.pro
|36K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|USDCHF.pro
|1.6K
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|GBPNZD.pro
|1.5K
|EURCHF.pro
|151
|US30.pro
|855
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +73.44 EUR
Pire transaction: -121 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +73.97 EUR
Perte consécutive maximale: -50.35 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
