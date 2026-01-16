SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / NaviManualForexGC
Navdeep Singh Kaur

NaviManualForexGC

Navdeep Singh Kaur
0 reviews
45 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 90%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
364
Profit Trades:
266 (73.07%)
Loss Trades:
98 (26.92%)
Best trade:
73.44 EUR
Worst trade:
-120.76 EUR
Gross Profit:
989.63 EUR (395 958 pips)
Gross Loss:
-718.73 EUR (670 304 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (73.97 EUR)
Maximal consecutive profit:
167.93 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.04
Long Trades:
208 (57.14%)
Short Trades:
156 (42.86%)
Profit Factor:
1.38
Expected Payoff:
0.74 EUR
Average Profit:
3.72 EUR
Average Loss:
-7.33 EUR
Maximum consecutive losses:
9 (-50.35 EUR)
Maximal consecutive loss:
-259.41 EUR (4)
Monthly growth:
20.98%
Annual Forecast:
254.58%
Algo trading:
12%
Drawdown by balance:
Absolute:
10.57 EUR
Maximal:
259.41 EUR (39.64%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.45% (259.41 EUR)
By Equity:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD.pro 35
USDJPY.pro 33
USDCAD.pro 24
GBPCAD.pro 23
CADJPY.pro 22
GBPAUD.pro 21
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 17
EURNZD.pro 17
GBPCHF.pro 15
GBPUSD.pro 14
EURCAD.pro 13
EURAUD.pro 11
EURJPY.pro 10
NZDJPY.pro 10
GOLD.pro 9
AUDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
GBPNZD.pro 4
EURCHF.pro 3
US30.pro 3
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 62
USDJPY.pro 118
USDCAD.pro 43
GBPCAD.pro 63
CADJPY.pro 79
GBPAUD.pro 37
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -97
EURNZD.pro 44
GBPCHF.pro -123
GBPUSD.pro -272
EURCAD.pro 54
EURAUD.pro 5
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 32
GOLD.pro 41
AUDCAD.pro 122
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
USDCHF.pro 24
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
GBPNZD.pro 19
EURCHF.pro 6
US30.pro 42
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 4.2K
USDJPY.pro 9.5K
USDCAD.pro 897
GBPCAD.pro 6K
CADJPY.pro 4.8K
GBPAUD.pro 3.4K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -9.8K
EURNZD.pro 3.8K
GBPCHF.pro -1.8K
GBPUSD.pro -10K
EURCAD.pro 6.7K
EURAUD.pro -149
EURJPY.pro 17
NZDJPY.pro 3.7K
GOLD.pro 36K
AUDCAD.pro 3.8K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
USDCHF.pro 1.6K
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
GBPNZD.pro 1.5K
EURCHF.pro 151
US30.pro 855
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +73.44 EUR
Worst trade: -121 EUR
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +73.97 EUR
Maximal consecutive loss: -50.35 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OANDATMS-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.16 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.96% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
